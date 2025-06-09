Reuters: Россия продвигается к Днепропетровщине, пока переговоры затягиваются

Украина утверждает, что оккупанты пытаются прорваться к админгранице Днепропетровщины, но ситуация контролируется.

На фоне активных боевых действий и сорванных мирных переговоров, Россия сообщила о продвижении своих войск к окраинам Днепропетровской области. В то же время мирные переговоры, похоже, в подвешенном состоянии, пишет Reuters.

Как утверждает Минобороны РФ, подразделения 90-й танковой дивизии вышли на западные границы Донецкой области и ведут наступление в направлении Днепропетровщины. Украинская сторона подтверждает попытки прорыва, но уверяет, что держит оборону.

"Враг не оставляет своих намерений войти в Днепропетровскую область. Наши воины мужественно и профессионально удерживают свой участок фронта", - заявили Силы обороны Украины.

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Киев также фиксирует российское наступление на Константиновку - важный логистический узел украинской армии. По словам представителя ВСУ Дмитрия Запорожца, россияне пытаются создать плацдарм для дальнейшего наступления.

Несмотря на призывы к мирным переговорам, Москва продолжает военное давление, а Киев наносит удары по вражеским целям - среди них флот стратегических бомбардировщиков и инфраструктура. США считают, что ответ Путина за эти атаки еще не наступил, но может быть "многосторонним ударом".

На этом фоне разгорелся новый конфликт вокруг тел погибших. Россия обвиняет Украину в затягивании процесса возвращения тел более 12 000 военнослужащих. Российское телевидение даже показало рефрижераторы с телами на дороге в Брянской области. Украина эти обвинения опровергает.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев тем временем заявил, что если Киев не признает "реалий на фронте", войска России будут продвигаться дальше. Параллельно Путин обвинил Украину в нежелании мира после взрыва в Брянске, который произошел накануне переговоров в Стамбуле и унес жизни по меньшей мере семи человек.

Москва требует от Киева официального признания аннексированных территорий - Крыма и еще четырех областей. По проукраинской карте DeepState по состоянию на 7 июня, Россия контролирует 18,8% территории Украины.

Зеленский призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги в ближайшие дни. По словам источников Reuters в США, Вашингтон ожидает масштабный ответ Москвы за украинские атаки на ее стратегические объекты.

Прорыв в Днепропетровской области - что известно

Как сообщает Институт изучения войны тоже отмечают, что нет никаких подтверждений российским заявлениям, что оккупанты якобы пересекли границу и ведут наступательные операции в Днепропетровской области.

Зато в "Хортице" заявили, что российских захватчиков нет возле административной границы Донецкой и Днепропетровской областей. Оккупанты снова распространяют информационные вбросы.

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