Боевики обстреляли участок разведения сил вблизи Петровского - штаб ООС
23:58, 05 мая 2020Война
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Враг вел огонь из 82-мм минометов.
Террористы обстреляли Петровское / facebook.com/pressjfo.news
Пророссийские террористы на Донбассе осуществили обстрел места разведения войск, расположенного в Донецкой области.
Об этом вечером во вторник сообщил пресс-центр штаба ООС.
"Сегодня, 5 мая, вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм. Такие преступные действия оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг сознательно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 28 апреля под вражеский огонь попала другая участок разведения - неподалеку от Золотого на Луганщине. Тогда же был смертельно ранен украинский военнослужащий.
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