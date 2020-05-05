Боевики обстреляли участок разведения сил вблизи Петровского - штаб ООС

Враг вел огонь из 82-мм минометов.

Пророссийские террористы на Донбассе осуществили обстрел места разведения войск, расположенного в Донецкой области.

Об этом вечером во вторник сообщил пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня, 5 мая, вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм. Такие преступные действия оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг сознательно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля под вражеский огонь попала другая участок разведения - неподалеку от Золотого на Луганщине. Тогда же был смертельно ранен украинский военнослужащий.