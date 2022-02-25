Враг хочет получить доступ к устройствам украинцев.

Службы безопасности Украины предупредила граждан о фишинговой атаке и призвала не переходить по посторонним ссылкам.

Об этом говорится в прессслужбе СБУ.

"Якобы СБУ требует от украинцев перейти по ссылке, чтобы "пройти проверку". Эта ссылка, похожк на адрес сайта СБУ, но она фейковая и не ведет на онлайн-ресурс службы! На самом деле по ссылке вам предложат добавить новое устройство в ваш аккаунт", - говорится в сообщении.

Как отмечают в СБУ, после этого враг получает доступ ко всей вашей истории переписок (кроме секретных чатов), а также может писать от вашего имени.

"Ни в коем случае не переходите по ссылке и не сканируйте QR-код", - предостерегают в СБУ.

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