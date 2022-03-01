Путь будет долгим, замечает она.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что начало расследования действий России в Международном уголовном суде будет очень серьезным шагом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время телемарафона, отвечая на вопрос о вероятности того, что президент России Владимир Путин ответит за свои действия в Международном уголовном суде.

Венедиктова напомнила, что Украина не является членом МУС. "Поэтому то, что сегодня прокурор Хан, прокурор Международного уголовного суда, сделал это заявление (относительно того, что он будет расследовать преступления России против Украины - УНИАН) - это очень серьезная уже наша победа. И я благодарю всех прокуроров, которые работали над этим", - отметила она.

Генпрокурор также пояснила, что Путин имеет иммунитет и Украина не может привлекать его к ответственности у себя. "Но в Международном уголовном суде можем... Конечно, путь будет долгий", - сказала Венедиктова.

Она также подчеркнула: "Грузия 2008 года - еще на пути, еще расследование идет. Они еще не перешли в суд. Но если мы хотя бы начнем расследование - это уж очень и очень серьезно... Это прекрасный шаг и я рада, что мы на 5-м дне войны одержали такую победу".

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге "как можно быстрее" начнет расследование вторжения России в Украину. Об этом заявил прокурор МУС Карим А. А. Хан.

Так, после предварительного изучения ситуации Хан подтвердил наличие разумных оснований "считать, что в Украине были совершены как предполагаемые военные преступления, так и преступления против человечности".