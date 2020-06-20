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Боевики запустили неуправляемые ракеты по жилым домам возле Павлополя (фото)

21:17, 20 июня 2020
Война
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Неуправляемые авиационные ракеты С-8 / фото facebook.com/pressjfo.news

Читайте такжеСутки на Донбассе: оккупанты 20 раз нарушили режим тишины, ранены двое военныхКак сообщается на странице штаба операции Объединенных сил в Facebook, сегодня в окрестностях Павлополя вблизи жилых домов и позиций украинских военнослужащих обнаружены две неуправляемые авиационные ракеты С-8.

Сообщается, что ракеты не сработали: ударившись о землю, боевые головки отломились. Украинские военные быстро среагировали и уничтожили её.

Отмечается, что, «поскольку ракеты являются неуправляемыми, очевидным является тот факт, что оккупанты целились непосредственно в направлении населенного пункта».

«Такими действиями захватчики в очередной раз продемонстрировали свое циничное отношение к местному населению и сознательно подвергли мирных граждан опасности», - подчеркивается в сообщении.

Ранее УНИАН писал, как экс-военный планировал взорвать госпиталь и железнодорожные пути.

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