Враг попал в промышленное предприятие города.

Ночью оккупанты выпустили три ракеты по Кривому Рогу один человек погиб и трое получили ранения.

"Трагическая ночь... Один погибший, трое раненых. После полуночи россияне ударили тремя ракетами по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие. Убили работника. Его тело спасатели достали из-под завалов разрушенного производственного цеха. Еще три человека получили ранения. Их доставили в местную больницу. Состояние госпитализированных медики оценивают как средней тяжести", - сообщил в своем Telegram председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Он также рассказал, что Никопольский район российские оккупационные войска снова накрыли из тяжелой артиллерии. Под огонь попала Марганецкая община. Обошлось без пострадавших. В других районах области, по его словам, пока спокойно.

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Атаки на Кривой Рог

Город неоднократно попадал под атаки русской захватнической армии. В частности, 14 сентября Россия нанесла ракетного удара по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации. Удар пришелся по объектам критической и транспортной инфраструктуры, в частности по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры.

Жителей двух районов города пришлось эвакуировать через поднятие уровня воды в р. Ингулец.

15 сентября оккупанты снова ударили по Кривому Рогу ракетами, попав в промышленное предприятие. Затем они снова нанесли удары по территории в районе гидротехнических сооружений.

Уже 26 сентября российская армия ударила по городскому аэропорту. В ОВА сообщили, что его инфраструктура разрушена.

27 ноября захватнические войска обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Лозоватской общине Криворожского района.

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