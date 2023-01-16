Речь идет о ракетном ударе 14 января.

В субботу, 14 января, российские войска атаковали Киев новыми ракетами для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400.

Издание Defence Express опубликовало фото обломков ракеты с индексом 48Н6ДМ.

Это новая ракета для российского ЗРК С-400 с дальностью полета 230 километров и весом боевой части 180 килограмм.

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Сообщается, что такой тип ракет применяется уже не первый раз. Впервые такие обломки нашли 31 декабря возле дома в Протасовом Яру, а также около столичной гостиницы "Алфавито".

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