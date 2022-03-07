Радиационный фон не превышает характерный для этой территории естественный фон.

Радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы здоровью населения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух со ссылкой на Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины.

"Радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозу жизни и здоровью населения", - говорится в заметке.

Так, по состоянию на 17: 00 гамма-фон в Энергодаре составлял 9,4 - 9.8 мкР/час, в Запорожье - 12 мкР/час. Он является не превышающим свойственный для этих территорий естественный фон.

Как сообщал УНИАН, Запорожская АЭС сейчас пребывает под полным контролем российских оккупантов. На станции работает украинский персонал, который обеспечивает работу ядерных объектов. Среди прочего работники станции устраняют последствия обстрелов.

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