В марте 2020 года оккупанты "приговорили" женщину к 13 годам колонии.

Представители музейных сообществ Украины и Польши обратились к председателю ОБСЕ с просьбой поспособствовать освобождению украинского искусствоведа из Горловки Елены Пех, которую схватили на оккупированной территории Донбасса в 2018 году и «приговорили» к 13 годам колонии.

Читайте такжеСпецслужбы проверят лиц, которых ОРДЛО готовят к возвращению Украине через Медведчука – Арестович

С соответствующим обращением выступили Украинский национальный комитет Международного совета музеев (ІСОМ Ukraine) и Национальный комитет ІСОМ Польши (ICOM Poland).

Сообщается, что 9 августа 2018 года в оккупированной боевиками Горловке была задержана Елена Пех - искусствовед и научная сотрудница горловского художественного музея.

В 2014 году вместе с несовершеннолетней дочкой она выехала с оккупированной территории в Одессу, но с 2016 года была вынуждена регулярно ездить в Горловку, чтобы заботиться о своей матери, которая нуждалась в медпомощи и уходе из-за ухудшения состояния здоровья.

Во время одной из таких поездок Елену схватили боевики, подконтрольные РФ структуры обвинили ее в «измене» и «шпионаже». Отмечается, что после задержания ее подвергали жестоким пыткам. Чтобы прекратить их женщина даже пыталась совершить самоубийство.

На основании полученных под давлением показаний, в марте 2020 года ее «приговорили» к 13 годам лишения свободы, сейчас она находится в колонии №127 в г. Снежное.

"Нет никаких сомнений в том, что все "обвинения" против нее являются абсурдными. Елена Пех является заложницей. Практика захвата в заложники гражданских лиц для дальнейшего давления на Украину или получения выкупа от близких является распространенной на той территории, где не действуют нормы права и нет правосудия», - говорится в обращении музейных сообществ.

Отмечается, что украинская сторона прилагает необходимые усилия для освобождения заложницы, она включена в список удерживаемых лиц, которых предлагается взаимно освободить. К сожалению, запланированные в 2020 году освобождения так и не состоялись.

В то же время представители российской стороны не выполнили взятые на себя обязательства и не обеспечили доступ к пленникам представителям Международного Комитета Красного Креста.

В связи с этим музейщики призвали председателя ОБСЕ Анн Линде воспользоваться своим влиянием, чтобы как можно скорее обеспечить доступ представителей МККК к Елене Пех и другим заключенным. В частности - поднять этот вопрос через представителей ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе на ближайшем заседании.

Больше новостей на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров