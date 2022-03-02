Российские войска обстреливают как военные, так и гражданские объекты в Украине, в частности больницы и родильные дома.

Российскому президенту Владимиру Путину докладывают о потерях живой силы в ходе войны с Украиной, однако их количество могут комментировать только в Минобороны.

Об этом заявил 2 марта в Москве пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, цитирует пропагандистское РИА Новости.

"Безусловно, он же главнокомандующий", - ответил Песков на вопрос, получает ли Путин постоянную информацию о потерях.

Однако на уточнение СМИ, может ли Кремль назвали их количество, спикер президента РФ заявил, что этим занимается Минобороны.

"К сожалению, не могу... Все же это исключительно прерогатива министерства обороны", - ответил Песков.

Россия вторглась на территорию Украины около 5:00 утра 24 февраля. Путин назвал войну с суверенным государством "военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну. Действия Москвы осудил фактически весь мир.

С тех пор российская армия понесла много потерь. По обновленным данным украинского Минобороны, по состоянию на 2 марта, потери оккупантов составляют более 5 840 человек. Также среди потерь до 211 танков, 862 единиц боевых бронированных машин.

В то же время в России количество погибших со своей стороны не говорят.

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