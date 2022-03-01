Глава МИД отмечает, что Украине стоит не терять веру в победу и бороться дальше.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что президент Российской Федерации Владимир Путин сломал зубы об Украину, но не сломался окончательно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

"По всем признакам уже очевидно, что Путин сломал зубы об Украину, но буду откровенным с вами, без геройства, Путин еще не сломался. Он еще ищет военный выход из этого конфликта, военный исход для себя, и поэтому бросает на нас все большие и большие силы. Приказывает своим войскам обстреливать мирных жителей и жилые кварталы. Срывает ярость на обычных людях", - заявил Кулеба.

Глава МИД отметил, что все эти факты фиксируются, все военные преступления записываются.

"Мы сделаем так, чтобы за все эти военные преступления в международных судах наступила ответственность для тех, кто их совершил и кто отдавал преступные приказы. Но это будет потом. Сейчас, и это главное, - нам нужно выстоять. Нужно, стиснув зубы, как бы ни было тяжело, пересидеть бомбежку, не терять веру в победу. Враг уже надломился. Увяз, и его моральное состояние стремительно ухудшается. Внутри России наступает шок от резкого падения уровня жизни и изоляции. Это порождает гнев, но мы должны рассчитывать только на себя, на свои силы", - подчеркнул Кулеба.

"Мы должны вспомнить, что Украина, украинский народ прошел неслыханные страшные испытания на протяжении своей истории. Но оказалось, что украинцы несокрушимы. И эта решающая битва, которую мы ведем за себя, за свое существование, она должна быть победной. И я убежден, что мы обязательно победим", - отметил Кулеба.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

Российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили РФ оказать помощь квазигосударствам.

Ряд стран Запада решили наказать Россию за новую агрессию против Украины и ввели санкции.