Любая грызня среди российских властей нам только в плюс.

Ранее УНИАН писал, что Путин поручил разобраться, почему провалилась подрывная деятельность в Украине. Он собирается наказать людей, которые "осваивали" средства, выделенные на создание агентурной сети в нашей стране. Военный преступник и пока еще действующий президент РФ решил найти виновных в поражениях своей армии в Украине. А теперь Путин аналогичным образом перекладывает ответственность за отправку российских срочников в нашу страну на других людей — "отдельных должностных лиц".

Как передает Антон Геращенко в своем Telegram-канале, сегодня пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков дал следующий комментарий на этот счет: "До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений Вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания".

"В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях Вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания", — продолжил Песков.

Ранее Министерство обороны РФ призналось, что в оккупационную армию входят срочники. Их якобы уже увели на территорию России, хотя это очередная ложь. Сейчас есть надежда на бунт в войске агрессора. Солдаты, которые проходят срочную службу, могут начать требовать вернуть их в свои воинские части.

А что касается комментария Пескова, то это тоже полнейшее вранье. Именно с подачки Путина российские срочники и контрактники превратились в нацистов, которые истребляют мирное население Украины и убивают детей.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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