Гимнастка Кабаева с четырьмя детьми скрывается в нейтральной стране.

Пока российские оккупанты по приказу Владимира Путина бомбят мирные города Украины, сам диктатор прячется в бункере, а его любовница – гимнастка Алина Кабаева вместе с четырьмя детьми скрывается в Швейцарии.

Об этом сообщает издание Page Six.

"Пока Путин совершает нападение на Украину, нападая на мирных граждан и создавая кризис с беженцами, его семья скрывается в очень уединенном и очень безопасном шале где-то в Швейцарии - по крайней мере на этот момент", - сообщают источники издания.

Путин не афиширует отношения с Кабаевой, но об их союзе уже давно известно. Гимнастка родила российскому диктатору четверых детей. По данным источников, у них есть 7-летние дочери-близнецы, которые родились близ Лугано, Швейцария, в феврале 2015 года, и двое сыновей. Все дети имеют швейцарские паспорта. Вероятно, Кабаева тоже уже гражданка Швейцарии.

Неизвестно, повлияют ли санкции, введенные США и ЕС против РФ из-за вторжения в Украину, на Кабаеву.

Добавим, что у Путина есть две взрослые дочери, Мария, 36 лет, и Екатерина, 35 лет, от первого брака с Людмилой Шкребневой. Они были женаты три десятилетия до развода 2013 года.