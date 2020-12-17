Россия, по словам Путина, "будет наращивать" поддержку ОРДЛО.

Украине следует официально отреагировать на новое заявление президента РФ Владимира Путина о "поддержке" Россией оккупированных районов Донбасса.

Такое мнение высказал представитель Украины на минских переговорах, журналист Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24".

"Надеюсь, что соответствующая реакция МИД Украины будет. Если та же Россия говорит о том, что это внутренний конфликт, то на каком основании она оказывает какую-то поддержку? Здесь можно ловить Путина за язык и ставить на свое место", - сказал он.

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При этом он сомневается, что РФ усилит поддержку оккупированного Донбасса: "риторика и дела в России не всегда совпадают".

"И я не верю словам Путина, что будет наращиваться поддержка, потому что экономическая ситуация в России сейчас ухудшается. И на Донбассе это в первую очередь заметно, там экономическая ситуация в 10 раз хуже, чем в России, России сейчас не до Донбасса... Он (Путин, - УНИАН) говорит то, что хотят слышать от него избиратели. На самом деле это не так, это ложь", - сказал он.

Что сказал Путин о Донбассе

На пресс-конференции в четверг Путин объявил, что РФ будет "наращивать поддержку" оккупированного Донбасса. "Мы, Россия, как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Это касается и поддержки производства, и решения социальных вопросов, и инфраструктурного характера вопросов, и так далее", - заявил Путин.

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Автор: Юрий Годован