Пожилая украинка посоветовала российским захватчикам устанавливать порядки у себя дома.

Пожилая жительница одного из украинских сел вооружилась топором и жестко пригрозила российским оккупантам.

Видео появилось в сети.

На ролике женщина грозно машет топором и отмечает, что готова к сопротивлению.

"Всех оккупантов, бл*дь, перебью. Пусть только сунутся сюда. Пусть дома у себя порядки наводят. На своей земле заср*лись по самые уши. Я ехала... Полно земли стоит пустой, а им земли мало. А эта сорняками заросла. Пришли людей убивать, потому что им земли мало", - заявила бабушка.

Как сообщал УНИАН, ранее 97-летняя бабушка Лидия с Волыни жестко обратилась к оккупанту Владимиру Путину. Ее письмо-обращение к главе государства-агрессора мгновенно разлетелось в сети.

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