Кабмин завтра разрешит возобновить работу всех пунктов пропуска на Донбассе - журналист

Оккупанты, по словам Гармаша, будут выдвигать свои условия при пропуске людей через линию разграничения.

Кабинет министров на внеочередном заседании в пятницу планирует рассмотреть вопрос о возобновлении полноценной работы всех пунктов пропуска на линии разграничения на Донбассе.

Об этом сообщил в Facebook журналист, представитель Украины на переговорах в Минске Сергей Гармаш.

Читайте такжеУкраина хочет открыть два новых КПВВ на Донбассе

"Подслушал сегодня на ТГК во время работы гуманитарной подгруппы... Так вот, на эту пятницу предварительно запланировано внеочередное заседание Кабмина на котором будет рассмотрен вопрос открытия в адаптивном режиме (то есть, в зависимости от эпидситуации в конкретном районе и области) ВСЕХ КПВВ на Донбассе. Причем не на несколько часов, как сегодня мы открыли два своих КПВВ, а на ПОЛНЫЙ световой день - с 6 до 21. Если такое решение будет принято, то КПВВ откроются уже на следующей неделе", - написал журналист.

Россияне в ТКГ, по его словам, заявили, что из ОРДЛО выпустят всех, а обратно будут пускать по спискам для отслеживания режима обсервации.

Читайте такжеОткрытие КПВВ на Донбассе: пограничники показали очередь вблизи пункта пропуска (видео)

"Очень "конструктивная" позиция! Представляете сколько людей, выехавших за своими пенсиями и вернувшихся в тот же день, будут ждать в очередях на КПВВ как кто-то составит какие-то списки, а потом еще и будет отслеживать их обсервацию и самоизоляцию?! За нарушение которой, кстати, предусматриваются серьезные штрафы", - отметил Гармаш.

Как сообщал УНИАН, накануне оккупанты заблокировали возобновление пропуска через линию разграничения на Донбассе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram