Пока идет бой, подразделения ГСЧС не допустили к тушению.

Противопожарное состояние Запорожской атомной электростанции сейчас находится в пределах нормы.

Об этом говорится в сообщении на странице Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"Оперативная информация по атаке на Запорожскую АЭС. По состоянию на 02:26 в г. Энергодар на Запорожской АЭС отключен третий энергоблок от Единой энергосистемы (работает только 4 блок). Противопожарное состояние на АЭС в пределах нормы", - говорится в заметке.

Отмечается, что за территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе возникло возгорание.

"Пока идет бой, подразделения ГСЧС не допустили к тушению. Спасатели находятся в готовности", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, что российские оккупанты в результате обстрелов попали уже в первый энергоблок Запорожской АЭС. Спасатели не могут начать ликвидацию пожара, ведь их расстреливают в упор.

В Министерстве иностранных дел Украины предупреждают, что взрыв на Запорожской АЭС, который может произойти из-за пожара от обстрелов российских войск, будет в 10 раз мощнее аварии на Чернобыльской АЭС.

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