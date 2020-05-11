В Госпогранслужбе разъяснили, когда полноценно откроется пропуск через линию разграничения
Полноценный пропуск через линию разграничения на Донбассе начнется после отдельного распоряжения командования.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
"Несмотря на правительственное решение продолжить общегосударственный карантин до 22 мая, ограничения на пересечение линии разграничения будут продолжаться и впредь - до отдельного распоряжения. Напомним, они вводятся соответствующим приказом командующего объединенных сил", - говорится в сообщении.
В ГПСУ отметили, что во время действия ограничений пересечь линию разграничения можно только по отдельному решению командующего при весомых гуманитарным причинам или при критических жизненных обстоятельствах.
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"Так, с 22 марта командующий объединенных сил предоставил 283 таких индивидуальных разрешения. Основная часть – 236 положительных решений – были предоставлены для пересечения линии разграничения в КПВВ "Станица Луганская", - уточнили в пограничном ведомстве.
Пограничники отмечают, что нередко люди после получения "зеленого света" с украинской стороны не могут попасть в ОРДЛО из-за недопуска со стороны боевиков.
"Более двух десятков человек, которых украинские пограничники отдельными решениям пропустили, пророссийские боевики заворачивали в "серую зону". Сотрудники Госпогранслужбы оперативно обеспечивали возврат таких граждан на контролируемую территорию", - рассказали в ГПСУ и призвали граждан учитывать ограничения и действия оккупантов.
Как сообщал УНИАН, в ТКГ собираются создать группу из украинских и российских пограничников - для возвращения Киеву контроля над границей.