В Госпогранслужбе разъяснили, когда полноценно откроется пропуск через линию разграничения

В качестве исключения украинская сторона пропускает граждан, имеющих веские причины попасть в ОРДЛО.

Полноценный пропуск через линию разграничения на Донбассе начнется после отдельного распоряжения командования.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Несмотря на правительственное решение продолжить общегосударственный карантин до 22 мая, ограничения на пересечение линии разграничения будут продолжаться и впредь - до отдельного распоряжения. Напомним, они вводятся соответствующим приказом командующего объединенных сил", - говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что во время действия ограничений пересечь линию разграничения можно только по отдельному решению командующего при весомых гуманитарным причинам или при критических жизненных обстоятельствах.

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"Так, с 22 марта командующий объединенных сил предоставил 283 таких индивидуальных разрешения. Основная часть – 236 положительных решений – были предоставлены для пересечения линии разграничения в КПВВ "Станица Луганская", - уточнили в пограничном ведомстве.

Пограничники отмечают, что нередко люди после получения "зеленого света" с украинской стороны не могут попасть в ОРДЛО из-за недопуска со стороны боевиков.

"Более двух десятков человек, которых украинские пограничники отдельными решениям пропустили, пророссийские боевики заворачивали в "серую зону". Сотрудники Госпогранслужбы оперативно обеспечивали возврат таких граждан на контролируемую территорию", - рассказали в ГПСУ и призвали граждан учитывать ограничения и действия оккупантов.

Как сообщал УНИАН, в ТКГ собираются создать группу из украинских и российских пограничников - для возвращения Киеву контроля над границей.