В результате этого, по предварительным данным, один человек погиб, еще двое доставлены в городскую больницу с многочисленными ранениями.

Прокуратура открыла производство по факту авиаудара по жилому массиву в Краматорске.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 6 марта вооруженные силы Российской Федерации, осуществляя массированные обстрелы населенных пунктов, совершили очередную атаку на г. Краматорск Донецкой области.

"Применив авиационную ракету, враг нанес удар по жилому массиву, в результате чего, по предварительным данным, один человек погиб, еще двое доставлены в городскую больницу с многочисленными ранениями", - говорится в сообщении.

В нескольких многоэтажках были повреждены окна и балконы, подвергся разрушениям супермаркет.

Сейчас на месте происшествия продолжаются неотложные следственные действия.

Информация о других пострадавших и разрушенных в результате атаки российских захватчиков гражданских объектов пока уточняется.

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