Злоумышленники через соцсети призывали к нарушению территориальной целостности Украины.

В Луцке киберспециалисты Службы безопасности Украины ликвидировали мощную ботоферму, которая продвигала в Украине идеи "Малороссии" и "Новороссии" и финансировалась представителями РФ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что по заданию своих "кураторов", злоумышленники призывали через соцсети к нарушению территориальной целостности нашей страны.

"Среди прочего, агитировали за создание так называемых "Малороссии" и "Новороссии", а также за присоединение всего востока Украины к "великой России", - говорится в сообщении.

Для сокрытия противоправной деятельности они использовали специальное оборудование для анонимизации каналов связи. "Технику" разместили по шести подпольным адресам.

Читайте такжеЗеленский: мы будем защищать свое с оружием в рукахДеньги за распространение вражеского контента агитаторы получали в иностранной валюте через российские платежные системы.

По информации СБУ, один из организаторов ботофермы – житель областного центра.

Для распространения в Интернете деструктивных публикаций они создали тысячи фейковых аккаунтов.

Во время обысков по адресам расположения "очага" правоохранители обнаружили: GSM-шлюзы, компьютерное оборудование, банковские карты, более тысячи сим-карт операторов мобильной связи, финансовые документы и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Донбассе в результате ночных обстрелов оккупантов погиб украинский военный.

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Автор: Светлана Макринская