Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который продвигал в Украине идеи "русского мира"
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
Кроме того, как отмечается, он занимался: поиском микробиологических лабораторий двойного назначения; сбором информации об общественно-политической ситуации в Украине; проведением информационных операций, выгодных агрессору.
"У агента был псевдоним "Гелен", а его куратор - сотрудник ФСБ Щипицын Александр Вячеславович. Это лицо имеет документы прикрытия на имя Шипулин Александр Владимирович и якобы работает в Казанском институте Евразийских и международных исследований", - сообщили в СБУ.
Также украинская спецслужба установила московского координатора этого агента. Им оказался офицер 5-й Службы Департамента оперативной информации ФСБ РФ Хрусталев Сергей Николаевич.
Сейчас с агентом ФСБ работают контрразведчики и следователи СБУ. Он взят под стражу.