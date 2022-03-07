Сейчас с агентом ФСБ работают контрразведчики и следователи СБУ.

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который продвигал в Украине идеи "русского мира"

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Кроме того, как отмечается, он занимался: поиском микробиологических лабораторий двойного назначения; сбором информации об общественно-политической ситуации в Украине; проведением информационных операций, выгодных агрессору.

"У агента был псевдоним "Гелен", а его куратор - сотрудник ФСБ Щипицын Александр Вячеславович. Это лицо имеет документы прикрытия на имя Шипулин Александр Владимирович и якобы работает в Казанском институте Евразийских и международных исследований", - сообщили в СБУ.

Также украинская спецслужба установила московского координатора этого агента. Им оказался офицер 5-й Службы Департамента оперативной информации ФСБ РФ Хрусталев Сергей Николаевич.

Сейчас с агентом ФСБ работают контрразведчики и следователи СБУ. Он взят под стражу.

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