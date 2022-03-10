С заявками на получение продуктовых наборов надо обращаться в территориальные центры социального обслуживания по месту жительства.

Власти Киева обнародовали категории жителей столицы, для которых предусмотрена помощь в виде продуктовых наборов.

Согласно сообщению Киевской городской госадминистрации в Telegram, с заявками на получение продуктовых наборов нужно обращаться в территориальные центры социального обслуживания по месту жительства.

"Территориальные центры обеспечивают продуктовыми наборами только тех лиц, которые относятся к социально незащищенным категориям, и тех, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах", – указано в сообщении.

Так, речь идет о:

лицах с инвалидностью,

семьях, в которых воспитываются дети с инвалидностью,

одиноких людей пожилого возраста,

паллиативных больных,

лиц,ах чей доход не превышает двух прожиточных минимумов и тому подобное.

Обнародован также адреса и контактные номера телефонов территориальных центров соцобслуживания, с которыми также можно ознакомиться на официальном сайте Киевской власти.

"Подчеркиваем, что 15-51 не принимает заявки на продуктовые наборы. Сейчас в домовых чатах и районных группах в соцсетях начали распространять некорректную информацию о возможности заказа продуктовых наборов через контактный центр 1551. Из-за большого количества звонков работа контактного центра фактически заблокирована и учреждение не может выполнять свои прямые функции. Если вам не удалось дозвониться до территориального центра, то сообщить об этом можно в 15-51", – говорится в сообщении КГГА.

Кроме того, в условиях военного положения городские власти призывают киевлян объединяться и по возможности помогать тем, кто рядом.

Ранее в Киеве появилась карта автоматов с бесплатной питьевой водой и бюветами. Ее можно найти в приложении "Киев Цифровой". Там собраны все автоматы и бюветы с бесплатной питьевой водой, которые работают в разных районах Киева.

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