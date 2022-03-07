Пополнение подразделения интернационального легиона при ГУР МО Украины продолжается.

При Главном управлении разведки Министерства обороны Украины создано отдельное спецподразделение интернационального легиона обороны Украины.

Об этом сообщило ГУР МО.

​​Спецподразделение уже приступило к выполнению боевых задач по противодействию российской агрессии.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины бригадный генерал Кирилл Буданов выразил благодарность каждому из бойцов за намерение защищать украинскую землю, наших людей, женщин, детей, наше государство.

"Сегодняшняя война ведется не только против Украины, но и против всего свободного мира, против правового устройства человечества, что главным условием мира определяет право наций и стран на свободу и самоопределение, неприкосновенность территориальных границ государств. Преступный путинский режим решил повторить судьбу Гитлера и Третьего Рейха: прибег к тотальной захватнической войне с массовым убийством гражданского населения", – подчеркнул Буданов.

Украина продолжает формирование Интернационального легиона обороны Украины. На сегодня изъявили желание стать в его ряды добровольцы и ветераны из 52 стран мира. Их количество уже превысило 20 тысяч. Это преимущественно опытные бойцы, которые принимали участие во многих миротворческих кампаниях в разных уголках мира.

Пополнение подразделения интернационального легиона при ГУР МО Украины продолжается.

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