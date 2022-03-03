Президент подчеркнул, что моральное состояние российских военных постоянно ухудшается.

Президент Украины Владимир Зеленский о российских военных в Украине: Это не воины сверхдержавы, это растерянные дети, которых использовали.

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

"Несмотря на то, что оккупантов в десятки раз больше, их моральное состояние постоянно ухудшается. Все больше оккупантов бегут обратно в Россию от нас, от вас, от всех, кто изгоняет врага... всего, что стреляет. Но украинцы бьют врага и без оружия", - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что искренне восхищается героическими мирными жителями Конотопа, Баштанки, Энергодара, Мелитополя и других городов и сел Украины, которые не пускают оккупантов, перекрывая им путь.

"Если они (оккупанты - УНИАН) куда-то и зашли, то только временно. Прогоним с позором, как делают те люди, простые люди, которые выгоняют оккупантов из продуктовых магазинов, когда российские военные пытаются найти себе еду. Это не воины сверхдержавы, это растерянные дети, которых использовали. Заберите их домой", - отметил Зеленский.

Ранее президент Украины заявил, что потери российской армии за неделю войны в Украине составили 9 тысяч.