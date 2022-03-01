Украинские военнослужащие держат позиции.

Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай по ситуации в регионе отмечает, что она остается напряженной, идут бои.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал во время телемарафона.

Гайдай отметил, что российские войска обстреляли город Северодонец.

"Ситуация остается напряженной. Идут бои. Наши ребята держат позиции. Единственное, что добавилось, то, как сказал президент, маски сброшены. Это уже действительно так, потому что вчера и сегодня российские войска обстреляли город Северодонецк. И я вам хочу сказать, что обстрел был не там, где могут быть наши военные, - абсолютно по гражданским районам", - заявил глава Луганской ВГА.