Этим решением могут воспользоваться спекулянты.

После вторжения Российской Федерации на территорию суверенной Украины 24 февраля президент Владимир Зеленский ввел в стране военное положение. На этом фоне в крупных городах государства начали запрещать продажу алкоголя. Сперва такое решение приняли в Ровно, затем — в Киеве, а теперь к списку присоединился Львов.

О запрете на реализацию алкоголя в крупнейшем городе на западе Украины рассказал его мэр Андрей Садовый: "Учитывая напряжение на фронте, с сегодняшнего дня во Львове полностью запрещена продажа алкогольных напитков. Военное положение не предусматривает каких-либо дискуссий при принятии таких решений. Все, кто нарушат это распоряжение — будут отвечать перед законом. Подчеркиваю, это касается как магазинов и [торговых] сетей, так и заведений общепита. Наша армия воюет с оккупантом, а на наши города сыплются авиаудары. Праздновать будем после победы".

В Ровно запрет алкоголя привел к активизации спекулянтов. Они стоят с машинами возле магазинов и предлагают спиртные напитки с наценкой от 50 %. Возникнет ли во Львове похожая проблема, пока судить рано.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Согласно свежим данным, ее армия уже вторглась на Черниговщину.

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