Украинские воины отметили, что пленных не будет.

Братство Сил специальных операций ВС Украины передало "привет" российским артиллеристам, которые накрыли огнем мирные города, женщин и детей.

Обращение появилось в Facebook ССО.

"Объясняем вам, Ваньки: вы вроде бы далеко и стреляете по целям которых не видите. Не видите маленьких деток, стариков, дома, детские садики, школы и больницы - все это для вас просто цели. Стельнули, полетело, попали - за*бись, правильно пацаны?",- говорится в сообщении.

В ССО отметили, что артиллеристы врага не видят целей, поэтому им легче.

"Но поверьте: легче вам мразям уже не будет никогда. Информация по вам - уже у нас. А если по кому-то еще нет, то это вопрос считанных минут. Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое "пожалуйста не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет. Каждый расчет, неважно: командир, водитель, наводчик, заряжающий - будут зарезаны как свиньи. Ссыте в штаны, мы за вами уже пришли. Позвони маме в последний раз. Скажи, что скоро сдохнешь, шакал. Мы не смерть, мы хуже", - говорится в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости: