Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что есть позитивные новости с оборонного "Рамштайна", связанные с дополнительным усилением украинской армии современной артиллерией.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
Глава государства отметил, что сегодня, 12 октября, состоялось очередное заседание в формате оборонного "Рамштайна".
Он назвал это заседание "довольно продуктивным". "Прежде всего обсуждали предоставление нашему государству систем противовоздушной и противоракетной обороны", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул: "чем более дерзким и жестоким становится российский террор, тем очевиднее для мира, что помощь Украине с защитой неба - это одна из самых весомых гуманитарных задач для Европы нашего времени. Верю, что решим эту задачу".
Он добавил, что благодарен тем партнерам, которые уже решили усилить именно такую поддержку Украины - поддержку для эффективной защиты в воздухе.
"Есть позитивные новости с оборонного "Рамштайна", связанные с дополнительным усилением нашей армии современной артиллерией. Спасибо партнерам!", - сказал глава государства.
Заседание "Рамштайн": что известно
Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 октября, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что на шестом заседании в формате "Рамштайн" обсуждался вопрос о продолжении поставок вооружения и подготовки украинских военных.
Остин также заявил, что украинские военные изменили динамику войны, которую развязала Россия, поддержка Украины усилится.
В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оптимистично настроен по усилению противовоздушной обороны Украины. По его словам, первый пункт сегодняшней повестки дня встреч "Рамштайн-6" и министров обороны НАТО - укрепление ПВО Украины.