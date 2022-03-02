фото ГСЧС Украины
В ходе ликвидации пожаров, возникших в резултате российских обстрелов, за время войны погибли 10 украинских спасателей.
Об этом сообщили в ГСЧС.
При пожарах спасателям удалось спасти жизни более 150 человек, ликвидированы более 400 пожаров, эвакуировали более 500 человек.
Пиротехники обезвредили 416 взрывоопасных предметов.
Вместе с тем при выполнении заданий погибли 10 спасателей и 13 получили травмы.
Также ГСЧС сообщила, что Польша предоставила Украине 7 единиц современной пожарно-спасательной техники.