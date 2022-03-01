Ущерб от пожара оценивается более чем в 800 млрд грн.

Пожар на нефтебазе в селе Крячки в Киевской области самоликвидировался 1 марта.

Об этом сообщили ГСЧС.

Оккупанты атаковали нефтебазу 27 февраля. Пожар возник из-за попадания российского снаряда. Из-за угрозы обстрелов спасатели не могли взяться за тушение пожара.

Убытки от пожара составили 810 миллиардов гривен. Огромен также вред окружающей среде. Украина готовит иск в ООН для компенсации вреда Россией.

Напомним, что 28 февраля оккупанты также взорвали нефтебазу в Ахтырке Сумской области. Взрыв и дым было слышно на весь город.

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