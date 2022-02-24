Появилось видео допроса задержанного старшины 74 мотострелковой бригады ВС РФ Константина Буйничева.
По его словам, бригада получила задачу "проверить мост", командиры говорили, что воевать военные идут с Украиной. На вопрос "зачем" Буйничев отвечает: "Не могу знать".
Буйничев также сообщил, что его бригада заходила со стороны Беларуси. Командир, по его словам, был не с ними.
Сам он из Кемеровской области. Контракт подписал в 2006 году.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что под Черниговом сдался в плен целый разведывательный взвод 74 российской мотострелковой бригады. Среди сдавшихся был старшина Буйничев Константин Сергеевич, 74 мотострелковая бригада, Кемеровская область. Он рассказал, что учения были в Ельне, а 23 февраля узнали о наступлении на Украину, думали, что будут возвращаться домой.
"Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию", - цитировал Залужный Буйничева.