Разведывательный взвод 74 российской мотострелковой бригады сдался сегодня в плен под Черниговом.

Появилось видео допроса задержанного старшины 74 мотострелковой бригады ВС РФ Константина Буйничева.

По его словам, бригада получила задачу "проверить мост", командиры говорили, что воевать военные идут с Украиной. На вопрос "зачем" Буйничев отвечает: "Не могу знать".

Буйничев также сообщил, что его бригада заходила со стороны Беларуси. Командир, по его словам, был не с ними.

Сам он из Кемеровской области. Контракт подписал в 2006 году.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что под Черниговом сдался в плен целый разведывательный взвод 74 российской мотострелковой бригады. Среди сдавшихся был старшина Буйничев Константин Сергеевич, 74 мотострелковая бригада, Кемеровская область. Он рассказал, что учения были в Ельне, а 23 февраля узнали о наступлении на Украину, думали, что будут возвращаться домой.

"Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию", - цитировал Залужный Буйничева.

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