Взяты десятки пленных.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович отмечает, что потери российских войск за первые сутки составили уже около 400 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

"По предварительным оценкам... более 350 убитых за первые сутки россиян. Под 400 уже. 7 самолетов сбито в зоне ООС, несколько вертолетов сбито в зоне ООС российских. Взяты десятки пленных", - сообщил Арестович.

Он также сообщил, что в зоне Операции Объединенных сил, по предварительным оценкам, "с армейскими корпусами, 1-м и 2-м, которые являются частью российской армии, сейчас задействовано, может, тысяч 50-60 личного состава".

"Но это не значит, что они непосредственно штурмуют наши позиции. Это второй-третий эшелоны и так далее. Наших войск там несколько десятков тысяч", - сказал Арестович.

Напомним, также Арестович прогнозирует новые удары по городам Украины и отмечает, что следующие двое суток будут решающими.