Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович отмечает, что потери российских войск за первые сутки составили уже около 400 человек.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".
"По предварительным оценкам... более 350 убитых за первые сутки россиян. Под 400 уже. 7 самолетов сбито в зоне ООС, несколько вертолетов сбито в зоне ООС российских. Взяты десятки пленных", - сообщил Арестович.
Он также сообщил, что в зоне Операции Объединенных сил, по предварительным оценкам, "с армейскими корпусами, 1-м и 2-м, которые являются частью российской армии, сейчас задействовано, может, тысяч 50-60 личного состава".
"Но это не значит, что они непосредственно штурмуют наши позиции. Это второй-третий эшелоны и так далее. Наших войск там несколько десятков тысяч", - сказал Арестович.
Напомним, также Арестович прогнозирует новые удары по городам Украины и отмечает, что следующие двое суток будут решающими.