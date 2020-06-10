На Донбассе вчера уничтожили двоих и ранили троих российских оккупантов - разведка

Ранее сегодня сообщалось, что 9 июня Объединенные силы уничтожили одного оккупанта и еще четверых ранили.

За прошедшие сутки на Донбассе были уничтожены два и ранены трое российских оккупантов.

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Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил.

"По уточненным данным разведки, за прошедшие сутки были уничтожены два и ранены трое российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщал, что согласно данным разведки, 9 июня Объединенные силы уничтожили одного оккупанта и еще четверых ранили.

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