На Донбассе вчера уничтожили двоих и ранили троих российских оккупантов - разведка
13:27, 10 июня 2020Война
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Ранее сегодня сообщалось, что 9 июня Объединенные силы уничтожили одного оккупанта и еще четверых ранили.
Иллюстрация / REUTERS
За прошедшие сутки на Донбассе были уничтожены два и ранены трое российских оккупантов.
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Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил.
"По уточненным данным разведки, за прошедшие сутки были уничтожены два и ранены трое российских оккупантов", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщал, что согласно данным разведки, 9 июня Объединенные силы уничтожили одного оккупанта и еще четверых ранили.
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