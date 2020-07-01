В украинской разведке рассказали об огромных потерях оккупантов на Донбассе в июне

Террористы также потеряли 5 единиц техники - ЗИЛ, КамАЗ, 2 миномета и 1 танк.

Потери российско-оккупационных войск за июнь составляют 42 погибших и 58 раненых.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook со ссылкой на данные разведки за июнь.

«Командование операции Объединенных сил в очередной раз подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, наши подразделения всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику», - отметили в штабе.

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Так, по данным разведки, потери российско-оккупационных войск за июнь составляют 42 погибших и 58 раненых.

Также оккупанты потеряли 5 единиц техники - ЗИЛ, КамАЗ, 2 миномета и 1 танк.

Кроме этого, разведка часто фиксирует проявления среди оккупантов неуставных взаимоотношений с последствиями в виде тяжких телесных повреждений и ножевых ранений, передозировки наркотиками, употребления алкоголя и травмирования в состоянии опьянения, увечья.

Кроме того, зафиксированы частые случаи дезертирства, свидетельствующие о том, что «во вражеских подразделениях низкое морально-психологическое состояние».

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«Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по защите украинского народа. Наши воины и в дальнейшем будут адекватно реагировать на вражеские вооруженные провокации», - подчеркнули в штабе ООС.

Как сообщал УНИАН, сегодня журналисты назвали имена погибших в районе ООС украинских бойцов в июне.

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