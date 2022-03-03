В областном центре продолжаются спасательные работы.

Из-под завалов изъяли тела уже 22 человек, погибших в результате авиационных ударов оккупантов в Чернигове.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 15:30 в результате авиационных ударов из-под завалов изъяты тела 22 человек. Спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня российские войска нанесли ракетный удар по жилому массиву в центре Чернигова. Повреждено немало многоквартирных домов.

Кроме того, российская авиация атаковала две школы и частные дома в Чернигове, в результате чего предварительно 9 человек погибли, 4 травмированы.

Напомним, РФ 24 февраля ворвалась в Украину, войска противника начали бомбить военные объекты, а потом атаковали мирные населенные пункты. Украинскую территорию также бомбили с белорусской территории.

Ряд стран мира решили наказать власть РФ за новую агрессию против Украины - ввели свежие санкции.

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