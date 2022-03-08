Сегодня, 8 марта, российские оккупанты начали атаку в направлении гуманитарного коридора в Мариуполе, не выпуская людей из города.

Министерство иностранных дел Украины призывает мировое сообщество усилить давление на Российскую Федерацию из-за обстрелов гуманитарных коридоров.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в Twitter.

"Режим прекращения огня нарушен. Российские силы теперь обстреливают гуманитарный коридор из Запорожья в Мариуполь. 8 грузовиков и 30 автобусов готовы доставить гуманитарную помощь в Мариуполь и эвакуировать гражданских в Запорожье. Давление на Россию должно усилиться, чтобы заставить ее выполнять собственные обязательства", - подчеркнул Николенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 марта, российские оккупанты начали атаку в направлении гуманитарного коридора в Мариуполе, не выпуская людей из города.

За 12 дней войны в Украине противник понес огромные боевые потери. За это время Вооруженные Силы Украины ликвидировали почти 12 тысяч оккупантов.

В общем, темп продвижения российских захватчиков значительно замедлился, констатируют в Генштабе ВСУ.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет успешное отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие критических объектов Украины и группировок войск.

Оккупанты запугивают население северной части временно оккупированной территории АР Крым наступлением Вооруженных Сил Украины. Кроме того, ФСБ создает там оперативные группы для работы с населением, в частности для выявления сопротивления.

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