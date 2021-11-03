Украинские военные подготовили оборонительную операцию в случае нового наступления оккупантов.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк заявляет о готовности к новому обострению боевых действий на Донбассе и о возможности проведения контр-наступательной операции в ответ.

Об этом Павлюк сказал в интервью американскому журналисту Нолану Питерсону в рамках "Миссии Восток" Украинского центра безопасности и сотрудничества.

"Мы прекрасно понимаем то, кто перед нами. Прекрасно понимаем то, как Россия ведет войну. Мы готовы к эскалации, готовы к новому витку боевых действий. Кроме стабилизационной операции, у нас готова оборонительная операция, по возможности проведем и контр-наступательную операцию. Войска к этому готовы", – заявил Павлюк.

Он подчеркнул, что Украина соблюдает перемирие, но не считает представителей ОРДЛО самостоятельной единицей, которая имеет свое мнение.

"Это обычные марионетки, которые просто выполняют прихоти Кремля", – сказал командующий.

Читайте такжеРазведка заявила о значительной концентрации войск РФ у границ Украины"Продолжаются провокации, провокации, которые действуют по указанию российских кураторов для того, чтобы максимально нанести поражение нашему личному составу, для того, чтобы подорвать моральный дух, подорвать дух общества. Это все одна цель – максимально снизить потенциал Украины и заставить сесть за стол переговоров на условиях России. Кроме этого, создаются такие провокации, чтобы обвинить украинскую армию в том, что это она начинает стрельбу, что это она провокации начинает", – отметил Павлюк.

Он отметил, что победа Украины состоится тогда, когда украинские флаги будут поставлены на восточной границе, которая пока не контролируется украинскими властями.

Концентрация войск РФ у границ с Украиной: что известно

На днях издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия в последнее время возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной - чиновники США и Европы с обеспокоенностью фиксируют нерегулярное перемещение техники и военнослужащих.

Позже в Минобороны Украины опровергли эту информацию.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что разведка не фиксирует значительного перемещения российских войск, их приближения или нетипичного увеличения на границе Украины.

После чего издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, подтверждающие сообщения о том, что Россия снова сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

В статье издания отмечается, что кадры были сделаны в районе российского города Ельня Смоленской области недалеко от границы с Беларусью. На фото - скопление бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с военными.

А недалеко от северной границы Украины была перемещена техника 4-й танковой дивизии России - танки Т-80У и САУ. В этом районе, вокруг Брянска и Курска, замечены элементы 1-й гвардейской танковой армии.

Автор: Виталий Саенко