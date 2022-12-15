Украине передали десятки тысяч снарядов калибром 40 мм, отметили в Федеральном правительстве Германии.

Германия передала Украине ракеты для системы противовоздушной обороны IRIS-T.

За последнюю неделю Германия доставила в Украину не только ракеты для IRIS-T, а и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины (ранее Украина получила 10 таких транспортных средств) и 30 тыс. снарядов калибром 40 мм (Киев уже получил 30 тыс. таких снарядов), об этом говорится в сообщении на сайте Федерального правительства Германии.

Кроме того, доставлены 5 тыс. боеприпасов калибром 155 мм (ранее Украина получила 13,5 тыс. таких боеприпасов), четыре машины скорой помощи (в нашу страну уже поступило 30 скорых) и 18 перевозчиков для грузов.

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Помощь Украине от Германии - что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 12 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыла немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T.

Германия обещала предоставить Украине еще несколько таких систем ПВО.

IRIS-T - зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначенный для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и дронов.

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