Не пренебрегайте сигналами тревоги, перейдите в укрытие.

Обновлено 09:40. На юге и востоке Украины снова объявлена воздушная тревога.

Обновлено 09:10. Тревога снова объявлена в Харьковской области.

Обновлено 09:09. В Донецкой области пока не дали отбой.

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Утро воскресенья, 5 марта, началось с воздушной тревоги для всех восточных, частично - южных и центральных областей. Об этом свидетельствует карта alerts.in.ua.

Мониторинговые паблики сообщают, что существует угроза применения Россией ракет с баллистической траекторией. Так что будьте осторожны, находясь в укрытии.

Карта воздушных тревог по состоянию на 08:32 5 марта

Угроза нового ракетного обстрела РФ

Ранее пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявляла, что угроза нового ракетного обстрела по территории Украины остается очень высокой. По ее словам, россияне могут нанести точечные удары или же атаковать несколькими волнами.

4 марта в ОК "Юг" сообщили, что в Черном море оккупанты увеличили количество ракетоносителей до четырех.

Военный эксперт Александр Мусиенко прогнозирует, что российские оккупационные войска могут не отказаться от ракетных ударов по Украине вплоть до окончания войны. Но могут несколько изменить тактику.

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