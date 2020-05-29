Зеленский наградил посмертно полковника Межакова, умершего 28 мая в районе ООС

Командир 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ полковник Межаков умер 28 мая в районе проведения ООС - у него остановилось сердце.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил посмертно орденом Богдана Хмельницкого II степени полковника Юрия Межакова.

Текст соответствующего указа №204/2020, размещен на официальном сайте главы государства.

«За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Межакова Юрия Владимировича - полковника (посмертно)», - говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН, командир 1-й отдельной танковой Северской бригады Вооруженных сил Украины Юрий Межаков умер 28 мая в районе проведения ООС.

Его коллеги сообщили, что у него остановилось сердце.

«Остановилось сердце воина, патриота, преданного и мужественного защитника Украины. Всю свою жизнь он посвятил служению Родине, был настоящим офицером и специалистом военного дела ... Он отдал свою жизнь за то, во что верил, чем жил, - за мир и свободу Украины, за достоинство и свободу украинского народа», - говорится на Facebook- странице 1-й отдельной танковой Северской бригады.

Командование Объединенных сил также выразило соболезнования родным и близким Юрия Межакова.

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