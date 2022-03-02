В Украине уже седьмой день идет война.

С 24 февраля города Украины находятся под угрозой. Именно в этот день российские оккупанты вторглись в нашу страну и устроили здесь настоящий коллапс.

Сейчас полиция Киевской области помогает жителям преодолеть последствия ракетного обстрела.

Сегодня, 2 марта, украинская авиация разбила вражескую технику, которая двигалась в направлении Русанова. Напомним, что 1 марта в Русанов, что на Броварщине, вражеский снаряд попал в частный дом.

На Бучанщине ситуация остается сложной. Мощный удар нанесли сегодня по Ирпеню. Полицейские помогают жителям преодолеть последствия ракетного обстрела.

Враг нанес несколько авиаударов по Бородянке и Макарову. В Буче продолжаются обстрелы. Население в укрытиях. В Вишневом и Софиевской Борщаговке ситуация контролируемая.

На Вышгородщине ситуация неспокойная. Утром был удар по блокпостам между Демидовом и Лютижем.

На Бориспольщине правоохранители собирают информацию о лицах, которые движутся в направлении Броваров или Борисполя. Ночью произошел обстрел блокпоста. Регулярно работает зенитная артиллерия воинской части.

На Обуховщине и Фастовщине ситуация контролируемая. Однако, в Василькове действуют диверсионные группы, которые совершают попытки атак на аэродром.

"Полиция продолжает помогать гражданам, реагировать на экстренные вызовы. Призываем граждан неукоснительно соблюдать требования правоохранителей и прятаться в бомбоубежища на время авиаобстрелов. Берегите себя", - говорят в пресс-службе Нацполиции.

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