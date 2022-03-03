В Киевской области ситуация остается напряженной.

На Киевщине Полесская, Дымерская, Иванковская общины на грани гуманитарной катастрофы.

Об этом говорится в сообщении председателя Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба по оперативной ситуации в области.

"Вышгородский район. Ситуация напряженная, но контролируемая. Север района оккупирован врагом. Полесская, Димерская, Иванковская общины на грани гуманитарной катастрофы. Враг постоянно перегруппировывает силы на данном участке. В район направляем гуманитарную медицинскую и продуктовую помощь. Решается вопрос доставки гуманитарки в оккупированные общины", - сообщил Кулеба.

По его словам, в целом в Киевской области ситуация остается напряженной.

В Бучанском районе враг продолжает обстреливать жилые массивы Ирпеня, Гостомеля. В Бородянке в результате обстрелов и авиаударов есть большие разрушения жилого сектора и повреждена инфраструктура. Есть информация о формировании новых колонн захватчика.

В Бориспольском, Фастовском, Белоцерковском районах все территориальные общины под нашим контролем. Продолжается борьба с диверсантами оккупанта. В Фастовском районе в связи с возможным наступлением оккупантов готовится эвакуация жителей из некоторых населенных пунктов Боярской территориальной общины.

Броварской район вся территория находится под контролем Броварской районной военной администрации. Зафиксировано передвижение вражеской техники на севере Барышевской и на юго-востоке Калитянської общин. В с. Русанов, Великодимерської общины, отсутствуют электро - и газоснабжение, связь, является разрушение около 20-ти частных жилых домов. Прорабатывается план эвакуации гражданского населения.

В Обуховском районе ситуация контролируемая, продолжаются восстановительные работы и оказание необходимой помощи населению.

Кулеба отметил, что наиболее опасными направлениями остаются Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, а также север Вышгородского района

Как сообщал УНИАН, сегодня Сухопутные войска ВСУ сообщили, что украинские военные подняли национальный флаг над городом Буча.

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