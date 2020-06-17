Боевики в среду убили на Донбассе украинского военного

Террористы трижды нарушили режим прекращения огня.

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе в среду погиб украинский военный.

Об этом в вечерней сводке сообщил пресс-центр штаба ООС.

Днем террористы трижды нарушили режим прекращения огня.

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"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", вблизи Орехово противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Кроме этого агрессор применил возле Луганского гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а неподалеку Шумов – стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

"К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного воина. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя", - добавили в штабе.

Украинская армия заставила врага прекратить огонь, потери оккупантов уточняются.

Как сообщал УНИАН, ранее в Офисе президента заявили о разработке нового закона об "особенностях" ОРДЛО.

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