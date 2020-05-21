Появились подробности гибели на Донбассе командира батальона "Луганск-1"
09:23, 21 мая 2020Война
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Губанов погиб во время выполнения задания.
Комбат погиб 20 мая / twitter.com/AvakovArsen
О смерти командира батальона "Луганск-1" Сергея Губанова высказался министр внутренних дел Арсен Аваков.
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"Ночью погиб командир добробата МВД Луганск-1 полковник полиции Сергей Губанов ("Седой"). Смелый, порой до безумия, офицер. Добрый, надежный друг. Оккупанты подорвали мину на пути боевой патрульной группы. Горе у нас( Война никуда не делась...”, - написал глава МВД Twitter.
Напомним, 20 мая вблизи поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области от осколочных ранений погиб Сергей Губанов.
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