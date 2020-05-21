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Появились подробности гибели на Донбассе командира батальона "Луганск-1"

09:23, 21 мая 2020
Война
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Комбат погиб 20 мая / twitter.com/AvakovArsen

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"Ночью погиб командир добробата МВД Луганск-1 полковник полиции Сергей Губанов ("Седой"). Смелый, порой до безумия, офицер. Добрый, надежный друг. Оккупанты подорвали мину на пути боевой патрульной группы. Горе у нас( Война никуда не делась...”, - написал глава МВД Twitter.

Напомним, 20 мая вблизи поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области от осколочных ранений погиб Сергей Губанов.

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