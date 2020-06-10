Подрыв авто с военными на Донбассе: стало известно о состоянии раненых

Их доставили в лечебные учреждения и оказали медицинскую помощь.

Травмированные накануне в результате подрыва автомобиля Национальной гвардии Украины военнослужащие находятся в удовлетворительном состоянии.

Читайте такжеСутки на Донбассе: террористы совершившего 16 обстрелов и ранили украинского воина

Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил.

В министерстве напомнили, что накануне в районе населенного пункта Авдеевка в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве 10 военнослужащих Нацгвардии из состава Объединенных сил получили боевые травмы.

"Все воины доставлены в лечебные учреждения, им оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное", - сообщили в Минобороны.

Как сообщал УНИАН, 9 июня пресс-служба прокуратуры Донецкой области сообщила, что под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры начато досудебное расследование по факту подрыва на взрывном устройстве военного автомобиля Национальной гвардии Украины, в результате чего 10 военнослужащих получили минно-взрывные травмы.

Досудебным расследованием установлено, что 9 июня около 9:30 во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры "Авдеевский коксохимический завод" последний в колонне автомобиль "Спартан" подорвался на неустановленном взрывоопасном устройстве.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram