В Минобороны РФ пока не понимают, что в Украине не идет линейная война.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в любом городе страны, где есть россияне, есть украинцы, которые будут уничтожать технику и живую силу противника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции во Львове.

По словам Подоляка, есть населенные пункты, которые российские войска окружили и изолировали, но это не значит, что россияне контролируют эти территории.

"Там есть наши люди, наши ребята, которые уничтожают технику и живую силу противника. Война идет даже там, где они тотально, как они думают, контролируют, в Луганской области в том числе", - отметил он.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что в Минобороны РФ пока не понимают, что в Украине не идет линейная война.

"То есть украинцы везде. В любом месте, где сегодня находятся россияне, есть украинцы, которые будут уничтожать технику и живую силу противника", - подчеркнул он.

Начались девятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Основные усилия оккупантов сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах.

Противник исчерпал основную часть оперативных резервов и начал подготовку к переброске дополнительных сил и средств с Южного и Восточного военных округов РФ. Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок оккупантов введены в операцию.

Общие боевые потери в рядах российских оккупантов в Украине с 24 февраля ориентировочно составляют 9166 человек. Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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