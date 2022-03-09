Он призвал закрыть украинское небо от ракет РФ.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк об ударе оккупантов по роддому в Мариуполе: Вместо новых жизней – смерти.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Мариуполь на наших глазах сравнивают с землей реактивной артиллерией РФ. Прямой удар по роддому", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что под завалами находятся роженицы и дети.

"Вместо новых жизней - смерти. Этого мало, чтобы закрыть украинское небо от ракет РФ? Разве это не аргумент, чтобы остановить убийство мирных граждан?",- подчеркнул советник председателя ОП.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время авианалета российской авиации на Мариуполь уничтожено родильный дом в центре города, а также больницу, детское отделение и отделение терапии. По неофициальной информации, есть много раненых и убитых женщин.

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