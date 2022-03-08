Советник руководителя Офиса Президента не верит в достоверность этой информации.

Михаил Подоляк прокомментировал запрет ООН называть "войну с РФ войной". Чиновник считает это очередным российским фейком, который является одним из способов ведения информационной войны.

Такую позицию он обнародовал в своем блоге.

Отметим, 8 марта появилась информация о том, что якобы ООН запретила сотрудникам называть действия РФ в Украине "войной" или "вторжением". Сотрудникам ООН рекомендуется называть войну "конфликтом" или "военным наступлением".

Позднее в ООН сообщили, что не приказывали своим сотрудникам не использовать слова "война" или "вторжение" о нападении РФ на Украину.

"Трудно поверить, что ООН могла фактически ввести такую же цензуру, какую Кремль вводит сейчас внутри России, запретив использование слов "война" и "вторжение" среди сотрудников ООН. Я призываю ООН оперативно опровергать такие сообщения, если они ложны. На карту поставлена репутация ООН", - сказал на этот счет украинский политик и глава МИД Дмитрий Кулеба.

Напомним, Байден объявил о полном запрете на импорт нефти и газа из России.

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