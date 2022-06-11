Стоит забыть о "денацификации", ведь реальными целями РФ являются захват украинских территорий и массовые убийства украинцев.
Об этом утверждает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Твиттер.
"Забудьте о "денацификации". Реальные цели России в этой войне: захват украинских территорий; уничтожение промышленного потенциала и инфраструктуры; кража продовольствия и металла; массовые убийства; миграционный кризис. Так о чем договариваться с тем, кто пришел тебя убить?",- пишет советник руководителя Офиса президента.
Он также опубликовал фото одного из массовых захоронений украинцев вблизи Мариуполя, где вместо имен на табличках записаны порядковые номера, как в нацистских концлагерях.
Ранее Подоляк заявил, что Украина и Россия, безусловно, сядут за стол переговоров, но не сегодня и не на условиях РФ.
Россия продвигает позицию необходимости проведения переговоров именно сейчас, потому что собрала все свои ресурсы на востоке Украины, где сейчас происходят очень интенсивные боевые действия.