Он отметил, что Европа закрыла небо для всех российских самолетов, а глобальный бизнес отказывается от каких-либо связей с российскими компаниями.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что поддержка от нашей антивоенной коалиции безусловна и беспрецедентна. Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Вчера я говорил с президентами Португалии, Литвы, с Эммануэлем Макроном — президентом Франции, с президентом Польши Анджеем Дудой. Я особенно благодарен Анджею за нашу плодотворную работу. Говорил с премьер-министрами Бельгии, Испании и премьером Британии Борисом Джонсоном. Поддержка от нашей антивоенной коалиции безусловная и беспрецедентная", — сказал Зеленский.

Он добавил, что Европа закрыла небо для всех российских самолетов, а глобальный бизнес отказывается от каких-либо связей с российскими компаниями.

"Посмотрим, чем закончится эта неделя для российской валюты, каким будет падение рубля", — отметил президент.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты и другие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. По данным Washington Post, самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко способен поддержать армию РФ в атаке на нашу страну уже сегодня, 28 февраля.

Согласно свежей информацией от Генштаба Украины, темпы наступления армии агрессора снизились.

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